الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد الشوا وتؤكد أن شعبنا سيبقى صامداً رغم تصاعد عدوان الاحتلال

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الاثنين 20/2/2023م، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيد الفتى: منتصر محمد الشوا (16 عاماً)، من مخيم بلاطة الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس في الثامن من شباط/ فبراير الجاري.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"إنَّنا إذ نعزي عائلة الشهيد لنؤكد أن شعبنا الأبي سيبقى صامداً رغم تصاعد عدوان الاحتلال وقتل الأبرياء وتدنيس المقدسات".

وأكدت الجهاد أن مقاومينا الشجعان سيبقون على عهدهم في ضرب العدو وردعه عن إرهابه وجرائمه البشعة حتى اقتلاعه من أرضنا المباركة.

واستشهد مساء اليوم، الفتى منتصر محمد ذيب شوا (16 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب قبل أسبوعين برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة، حيث اخترقت رصاصة رأسه من خلف الأذن وخرجت من الفم، وفقاً لتصريح صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.