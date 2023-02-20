أقوى عبارات تهنئة شهر شعبان 2023 – رسائل قوية ومعبرة وجميلة ، وعمل فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع الإجابة الصحيحة حول تساؤل مئات الآلاف من الأشخاص عبر الانترنت ابرزها موقع جوجل الشهير في الوصول إلى رسائل تهنئة بشهر شعبان 1444 هـ في هذه المقالة وكل ما عليكم الآن هو المتابعة في قراءة سطورها ولقد وضع إلى جانب ذلك صور رسائل تهنئة بهذا الشهر حيث يمكن ارسالها عبر الهواتف مواقع التواصل الاجتماعي بكل سهولة وبدون أي عناء كما ضمنا في ثنايا هذه السطور مقطع فيديو حول افضل الاعمال المستحبة وفيما بعد هذه المقدمة توجد كامل التفاصيل التي جاءت على النحو التالي :

رسائل تهنئة بشهر شعبان 2023 جميلة

وبعد هذه المقدمة و ضعنا لكم أجمل رسائل تهنئة بشهر شعبان 2023 جميلة وقوية حيث يمكن ارسالها عبر رسائل sms وأيضا على الحسابات الرقمية في السوشيال ميديا وجاء منها التالي :

أولا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، جاء شعبان ليحمل لنا الخير والبركات و يقربنا من شهر الخير و البركات.

ثانيا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، اللهم اغفر لنا ما تقدم لنا من ذنوب و ما تأخر منها و وفقنا في هذا الشهر.

ثالثا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، كل عام و انتم بخير اتي علينا شهر كريم.

رابعا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر و وفقنا لما تحب وما ترضي.

خامسا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، أسال الله العظيم أن يجعل هذا الشهر عليك من أجمل شهور السنة.

سادسا: في الرسالة الأولى من تهنئة بشهر شعبان 2023 ، كل سنة وانت طيب يا غالي اهنئك بقدوم شعبان و ننتظر شهر رمضان سوياً.

اعمال مستحبة شهر شعبان 2023

دعاء شهر شعبان

أولا: في الدعاء الأول ، اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء . يا سابع النعم ، يا دافع النقم ، يا نور المستوحشين في الظلم ، يا عالما لا يعلم ، وصل على محمد وآل محمد.

ثانيا: في الدعاء الثاني ، لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء ، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

صور دعاء شهر شعبان



عبارات تهنئة بشهر شعبان 2023

أولا: في العبارة الأولى ، بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وبالإيمان تجلت بنسيم الخير يا شعبان الخير كل عام وأنتم بخير .

ثانيا: في العبارة الثانية ، صاحبة { السعادة ! وَ …. أغلى الناس و زيادة ” قرب شهر العبادة .. عساك من عَوادهـ .

ثالثا: في العبارة الثالثة ، شعبان شهر فلاح ورمضان عطره لاح عسى أيامك أفراح وكل أحزانك تنزاح .

رابعا: في العبارة الرابعة ، وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب وإذا سأل به أعطي أن يبارك لكم في شعبان وأن يبلغكم رمضان .

خامسا: في العبارة الخامسة ، الله ينور قلبك بالقرآن، ويجمعني بكم في ظل الرحمن، ويبلغنا سوياً بركة شعبان، وعتق رمضان وغفران الكريم المنان .

سادسا: في العبارة السادسة ، اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطيل في عمرك وأن يضاعف حسناتك ويمحو سيئاتك، أسأل الله أن يبارك لكم في صحتك ومالك وذريتك وأهل بيتك، يسر الله أمرك وفرج كربك وهمك، وشرح بالإيمان صدرك، بارك الله لك في شعبان وبلغك رمضان، وجعلك من عتقائه والمقبولين فيها .

سابعا: في العبارة السابعة ، بشعور ملؤه الحب أجمل التهاني وأحلي الأماني بحلول شهر شعبان ويارب بلغنا رمضان كل عام وأنت بخير .

ثامنا: في العبارة الثامنة ، سرعان ما تهب نسائم روحانية تذكرنا بالأحبة فنحن شغفنا إليهم اللهم بارك لهم في شعبان وبلغهم يا كريم شهر رمضان .

وفي نهاية المقالة التي رصد الفريق فيها أقوى رسائل تهنئة بشهر شعبان 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .