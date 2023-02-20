بالفيديو سرايا القدس- مجموعات "جبع": مجاهدونا استهدفوا قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين

أكدت سرايا القدس- مجموعات جبع، فجر اليوم الاثنين 20 فبراير 2023، أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال الصهيوني بصيات كثيفة من الرصاص، بعد اقتحام بلدة عنزا جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "بعون الله وقوته قام مجاهدو سرايا القدس مجموعات جبع فجر اليوم الاثنين باستهداف قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة مباركة من الرصاص على دوار بلدة عنزا جنوب جنين والانسحاب من المكان بسلام بفضل الله".

نص البلاغ العسكري الصادر عن كتيبة جبع كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

كتيبة جنين الإعلام الحربي:

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس مجموعات جبع

بعون الله وقوته قام مجاهدو سرايا القدس مجموعات جبع فجر اليوم الاثنين باستهداف قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة مباركة من الرصاص على دوار بلدة عنزا جنوب جنين والانسحاب من المكان بسلام بفضل الله.

سرايا القدس مجموعات جبع

بلاغ عسكري سرايا القدس مجموعات جبع

يخوض مجاهدونا في هذه اللحظات اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة جبع فجر اليوم الاثنين وقد تصدى مجاهدونا لهذا الاقتحام وما زال مستمرًا حتى اللحظة.

سرايا القدس مجموعات جبع

بلاغ عسكري

سرايا القدس مجموعات جبع

بكل قوة وثبات وبعد قيام احدى خلايانا باستهداف قوات الاحتلال الصهيوني على دوار بلدة عنزا جنوب جنين، يتصدى مجاهدونا في سرايا القدس لقوات الاحتلال الصهيوني والتي اقتحمت بلدة جبع فجر اليوم الاثنين ومازلت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

بوركت سواعد مجاهدينا الابطال

سرايا القدس مجموعات جبع