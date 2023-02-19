قناة عبرية: توقعات بتقليص اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال رمضان

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 19-2-2023، أن حكومة الاحتلال تدرس تقليص اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت قناة كان العبرية: "إنه من المتوقع أن تقوم الحكومة "الإسرائيلية" بتقليص اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان والذي يفصلنا عنه حوالي شهر من الزمان".

ويخشى الاحتلال وحكومته المتطرفة بزعامة نتنياهو، من أن تؤدي الاقتحامات المستمرة للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في ظل الأوضاع المتوترة في القدس لتفجر الأوضاع في القدس مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويُشار إلى أنه يخوض سكان عدد من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة إضراباً شاملاً، تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي، رفضاً لسياسات وجرائم الاحتلال، وخاصة سياسة هدم المنازل وسحب هويات منفذي العمليات الفدائية.