تشكيلة برشلونة اليوم ضد قادش

من المقرر أن يلعب برشلونة الجولة الـ22 من الدوري الاسباني الممتاز 2023، أمام غريمه لحساب الجولة قادش، عند الساعة العاشرة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة والحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة وسط حضور جماهيري كبير لكلا الفريقين.

وسيلعب برشلونة مباراة الجولة الـ22 على أرضية ملعب الكامب نو، والتي ستكون منقولة عبر قناة بي ان سبورت القطرية تحديداً قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

وقد قرر مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، وضع في تشكيلة برشلونة أمام قادش في حراسة المرمي: أندريه تير شتيجن.

وفي خط الدفاع: كوندي - إريك جارسيا - كريستينسن - بالدي.

وخط الوسط: فرانك كيسي - سيرجيو بوسكيتس - جافي.

أما خط الهجوم: أنسو فاتي - ليفاندوفسكي - فيران توريس.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد (الوصيف)، فيما يحتل قادش المركز 16 برصيد 22 نقطة.