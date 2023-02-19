موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، يستعد نادي ريال مدريد الاسباني لمقابلة نظيره ليفربول الإنجليزي في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب "آنفيلد"، حيث يسعى ليفربول للثأر من الملكي على هزيمة 2018 و2022 اللتان أدتا إلى خسارة اللقب في المواجهتين لصالح الميرنغي، بينما يسعى ريال مدريد من هذه المواجهة لتعزيز تفوقه على ليفربول ومواصلة رحلته نحو تعزيز ألقابه أيضا بدوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر أكثر الأندية الأوروبية حصدا لذات الأذنين برصيد 14 كأساً، يليه ميلان بـ 7 كؤوس فقط، أي نصف ما يمتلك الفريق الأبيض.

متى مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دور الـ 16 من أبطال أوروبا

متى مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دور الـ 16 من أبطال أوروبا، يعتبر نادي ريال مدريد صاحب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعدما تفوق على نظيره ليفربول بهدف دون مقابل جاءت بأسيست فالفيردي وبتوقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لذا ستحرص كتيبة المدير الفني يورغن كلوب على الثأر من كتيبة أنشيلوتي، بينما يسعى نجوم الملكي لتعزيز تفوقهم على النادي الإنجليزي، لذا ولأهمية المباراة يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، توقيت مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

"It's really satisfying. We are really happy about the three points." 👊 — Liverpool FC (@LFC) February 19, 2023

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول، نجوم ليفربول سجلت الفوز الثاني على التوالي بعد سلسلة من النتائج غير الجيدة، والتي أدت إلى تراجع مركزهما في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحرص فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح إلى التقدم إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا للعام المقبل، إذ بدأ الفريق يسير على الطريق الصحيح بعد أن ضل طريقه في كثير من الأوقات هذا العام، لذا يرغب في إثبات نفسه وتعزيز ثقته عند مواجهة ريال مدريد ومحاولة التغلب عليه.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يلتقي نادي ليفربول بنظيره ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفلسطين، على ملعب آنفيلد، حيث تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، حيث ينتظر عشاق الفريقين مشاهدة المباراة على أحر من الجمر، كونها تعتبر من أقوى المباريات في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023.