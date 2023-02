موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، يستعد نادي ريال مدريد الاسباني لمقابلة نظيره ليفربول الإنجليزي في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب "آنفيلد"، حيث يسعى ليفربول للثأر من الملكي على هزيمة 2018 و2022 اللتان أدتا إلى خسارة اللقب في المواجهتين لصالح الميرنغي، بينما يسعى ريال مدريد من هذه المواجهة لتعزيز تفوقه على ليفربول ومواصلة رحلته نحو تعزيز ألقابه أيضا بدوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر أكثر الأندية الأوروبية حصدا لذات الأذنين برصيد 14 كأساً، يليه ميلان بـ 7 كؤوس فقط، أي نصف ما يمتلك الفريق الأبيض.

متى مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دور الـ 16 من أبطال أوروبا، يعتبر نادي ريال مدريد صاحب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعدما تفوق على نظيره ليفربول بهدف دون مقابل جاءت بأسيست فالفيردي وبتوقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لذا ستحرص كتيبة المدير الفني يورغن كلوب على الثأر من كتيبة أنشيلوتي، بينما يسعى نجوم الملكي لتعزيز تفوقهم على النادي الإنجليزي، لذا ولأهمية المباراة يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، توقيت مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

