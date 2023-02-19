بلينكن يهاتف نتنياهو ويؤكد معارضة بلاده للخطوات أحادية الجانب

أكد الإذاعة "الإسرائيلية" أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، معارضة بلاده للخطوات أحادية الجانب خلال اتصال أجراه مساء أمس السبت برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

بلينكن بين أن الولايات المتحدة الأميركية تؤيد حل الدولتين وتعارض السياسة التي تعرّض هذا الحل للخطر، مشدداً على أن الحاجة الملحّة لأن يقوم الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني باتخاذ خطوات لإعادة الهدوء.

بيان للخارجية الأميركية، نقل أن نتنياهو وبلينكن تناولا، خلال الاتصال، مواضيع أخرى بينها المسألة الإيرانية، وكرر الوزير الأميركي تأييد واشنطن الثابت لأمن إسرائيل.

وكان بلينكن قد أكد، في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس أمس، أنه سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، ومواصلة الجهود الأميركية للعمل لوقف الأعمال الأحادية.