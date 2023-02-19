أبو مجاهد: يجب تكاتف الشعوب وقواها للتصدي لإرهاب العدو على فلسطين وسوريا

أدان مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم "أبو مجاهد"، اليوم الأحد 19 فبراير 2023، الهجوم الهمجي الصهيوني على العاصمة السورية دمشق، منتصف الليل، والذي أدى إلى ارتقاء وإصابة عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين والأبرياء.

وأشار أبو مجاهد في تصريح صحفي، إلى أن العدو الصهيوني يستمر في استباحة دماء ومقدرات الشعب السوري رغم كل الألم الذي يمر به، قائلا: "لا إنسانية ولا أخلاق ولا قواعد أممية وسياسية وعسكرية تلجم هذا العدو عن إجرامه وإرهابه".

وأضاف: "في ظل الفاجعة الكبيرة التي أصابت سوريا بسبب الزلزال المدمر يقوم هذا العدو الصهيوني بقصف دمشق ليكشف مجدداً أنه عدو مجرم بربري في ظل تطبيع وهرولة بعض الدول العربية للارتماء في حضن هذا الكيان المجرم والتي تشجع العدو على ارتكاب الجرائم في فلسطين وسوريا".

ودعا أبو مجاهد، إلى مقابلة الإجرام الصهيوني في سوريا وفلسطين، بتكاثف وتعاضد كل الشعوب العربية والإسلامية وقواها المقاومة للتصدي لإرهاب العدو وردع ولجم جرائمه المتواصلة والمتصاعدة.

واستشهد 5 سوريين وأصيب عدد آخر، مساء أمس السبت، إثر عدوان "إسرائيلي" جديد استهدف العاصمة السورية دمشق.