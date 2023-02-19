الشعبيّةُ تدعو لأوسعِ اشتباكٍ في نقاط التماس نصرةً لأهالي القدس

دعت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، اليوم الأحد 19/2/2023، إلى أوسع حالة اشتباكٍ على نقاط التماس نصرةً وتكاملًا مع أهالي القدس، مشددةً أن المواجهة هي الخيارُ الأجدى للتصدي للإجراءات الصهيونيّة الهادفة لاقتلاع شعبنا الصامد من أرضه.

وعبرت الشعبية، عن افتخارها ودعمها الكامل إلى أبناء شعبنا في مخيّم شعفاط، والمناطق المجاورة له كافةً؛ التي أعلنت العصيان المدني، والإضراب الشامل؛ ردًّا على إجراءات المجرم إيتمار بن غفير وقراراته بحقّ أهالي المدينة.

وأكَّدت الشعبيّةُ، أنّ كل محاولات الاحتلال للانقضاض على شعبنا في مخيمات القدس وقراها لن تنجح في إخماد روح المقاومة فيهم، داعيةً الجماهيرَ الفلسطينية لتحمّل مسؤولياتها في دعم القدس، ومواجهة الحرب الصهيونية الشاملة التي تُشنّ على المدينة المقدّسة.

ودعت الجبهةُ إلى أوسع حالة اشتباكٍ على نقاط التماس نصرةً وتكاملًا مع أهالي القدس، لأنّ المواجهة هي الخيارُ الأجدى للتصدي للإجراءات الصهيونيّة الهادفة لاقتلاع شعبنا الصامد من أرضه.

وشدّدت الشعبيّة، أنّ العدو الصهيوني يسابق الزمن، ويستغل الظروف السياسيّة الراهنة وحالة الصمت العربي والدولي من أجل تنفيذ مخطّطاته التهويدية، ومحاولة فرض أمر واقعٍ جديد، يجري خلاله ضرب الوجود الفلسطيني عبر سياسة الاعتداء المتواصلة على الأماكن المقدسة والمؤسسات الفلسطينية، وعلى الإنسان المقدسي.