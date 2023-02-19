القائد الخامنئي : الدفاع عن فلسطين سبب محاولات العدو التخويف من إيران

أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، أن إيران في تبيين الحقائق لا تخشى أحداً وتدافع عن الشعب الفلسطيني بشتى الطرق، حيث أدى ذلك إلى لجوء العدو للتخويف من إيران.

جاء ذلك لدى استقبال القائد الخامنئي، لسفراء وممثلي الدول الإسلامية في طهران وضيوف المسابقات الدولية للقرآن الكريم وذلك بالتزامن من مناسبة البعثة النبوية الشريفة.

وتقدم قائد الثورة الإسلامية بالتهاني للشعب الإيراني والأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج، مشيراً إلى أن بعثة النبي الأعظم ( صلّى الله عليه وآله وسلم) هدية كبرى وهبها الله المتعال إلى كافة البشر وهي لا تضاهيها نعمة.

وشدد على أن ثمة آلاف المضامين الممتازة في القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، جاءت بها البعثة النبوية إلينا، وبعضنا نحن المسلمون لا نعرف أصلا هذه المضامين والبعض الآخر ينكرها ويكفر بهذه الهدايا الإلهية العظيمة، وفينا من يتفاخر بها ولكن لا يعمل بها وهذا أدى إلى أن العالم الإسلامي يواجه الفرقة والتخلف والوهن العلمي والعملي.

واعتبر سماحته، أن القضية الفلسطينية من نقاط الضعف والجروح الهامة للأمة الإسلامية، مبيّناً أن شعبا وبلدا وأمام مرأى العالم الإسلامي يواجهان ظلما متواصلاً ويومياً عبر الكيان المتوحش الخبيث بالمقابل فإن البلدان الإسلامية وبالرغم من كل هذه الإمكانيات والثروات والقدرات تكتفي بالمشاهدة بل بعضها مؤخرا بات يتواءم مع هذا الكيان المتعطش للدماء.

وأضاف القائد الخامنئي، أن استضعاف مثل هذه الدول جاء نتيجة الصمت إزاء الجرائم والتناغم مع الصهاينة، بل وصل الوضع حداً أن أميركا وفرنسا وعدد من الدول الأخرى ترى من حقها التدخل في شؤون العالم الإسلامي في الوقت الذي تعاني هي في حل مشاكلها وإدارة بلدانها.