هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر الإبقاء على من اعتقلهم في أحداث باب العمود

أعلنت هيئة شؤون الأسرى اليوم الأحد 19/2/2023 أن "شرطة الاحتلال قررت الإبقاء على اعتقال عدد من معتقلي أحداث باب العمود بالأمس وتقرر عرضهم على المحكمة صباح اليوم من أجل طلب تمديد اعتقالهم.

وبينت شؤون الأسرى أن المعتقلين المقرر عرضهم هم : يحيى عوض الباسطي، محمد نضال أبو حامد، مالك شادي سلايمه، آدم عدنان حرحش، محمد فريد الرجبي، يوسف عمار حداد، موسى نضال الطويل، جهاد يوسف حسن، آدم عبد الرؤوف حنيطي".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قمعت أمس السبت، المقدسيين في منطقة باب العمود في مدينة القدس، واعتدت عليهم بالضرب والدفع .

واستمرت قوات الاحتلال بقمع المقدسيين من ساعات العصر حتى المساء، لإخلاء منطقة باب العمود من المتواجدين، واعتدت على البعض بالضرب وغاز الفلفل.