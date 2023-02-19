ماذا رد "بن غفير" على العصيان المدني شرق القدس ؟

أصدر ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم الأحد 19/2/2023 ، تعليمات للشرطة "الإسرائيلية" بمواصلة النشاط الأمني في شرق القدس ، كتعليق أولي على قرار العصيان المدني الذي أعلنه المقدسيون شرق القدس ردا على عنجهية الاحتلال .

وتابع بن غفير "سنظهر يدًا صارمة ولن نتسامح مطلقًا مع المخالفين"

القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي وأهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شرق القدس ، بدأت عصياناً مدنياً ضد الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته القمعية.

القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي دعت العمال إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الداخل المحتل ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق من بينها المعاملات الرسمية ودفع الفواتير والرسوم والضرائب وبلدية الاحتلال.

العصيان المدني يأتي كرد فعل من المواطنين في القدس المحتلة على جرائم حكومة الاحتلال اليومية ضد أهالي القدس وكافة المحافظات الفلسطينية من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، بالإضافة إلى ما يتعرض له أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا من تنكيل وقمع واعتداءات يوميا.