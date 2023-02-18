من هو معلق مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني اليوم والتشكيل المتوقع، يستعد نادي الأهلي المصري لمقابلة نظيره الهلال السوداني الساعة الثالثة عصر اليوم السبت 18 فبراير 2023 ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، على ملعب ام درمان "معقل الهلال"، إذ نتجت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن وقوع نادي الأهلي المصري على رأس المجموعة الثانية، التي تضم كلا من "صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، من أهم ما يبحث عنه عشاق الأهلي المصري الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي وقار إفريقية ويتخطاهما أيضا، عن معلق مباراة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني في الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اسم معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، الذي يعطي إثارة جديدة للمباراة خاصة الذين يشاهدونها عبر شاشات الإذاعة والبث المباشر، واُسندت مهمة التعليق على مباراة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني إلى المعلق الشهير التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد الهلال السوداني اليوم

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد الهلال السوداني اليوم، تهتم القاعدة الجماهيرية للنادي الأهلي المصري مقابل الهلال السوداني اليوم، فمن المتوقع أن يرفق المجير الفني للأهلي المصري السويسري مارسيل كولر هذه الأسماء في تشكيلته الأساسية ضد الهلال السوداني، تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني، حارس المرمى: محمد الشناوي، وفي الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، ومحمد هاني، أما في الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، ومروان عطية طاهر، ومحمد طاهر، وحسين الشحات (بيرسي تاو)، أما في الهجوم: محمد شريف (كهربا).

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال اليوم بدوري أبطال إفريقيا

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال اليوم بدوري أبطال إفريقيا، كما يهتم عشاق كرة القدم للبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني اليوم في الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا 2023، إذ أُسندت مهمة نقل وإذاعة مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم إلى قنوات بي ان سبورت HD، beIN Sports HD 4، وإلى هنا ننتهي من تحرير مقالة حملت عنوان، من هو معلق مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني اليوم والتشكيل المتوقع.