رسائل فلسطينية وعربية تصل مكتب بايدن مباشرة بشأن التوسع الاستيطاني

طالب ناشطون فلسطينيون وعرب، الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدم استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" بصفة عضويتها الدائمة في مجلس الأمن خلال التصويت المتوقع الأسبوع المقبل، والذي يدعو قوات الاحتلال الإسرائيلي التوسع الاستيطاني في الضفة والقدس المحتلتين.

كما طالب الناشطون خلال رسائل أرسلوها مباشرة إلى مكتب الرئيس بايدن، بضرورة إنهاء سياسة "الشيكات المفتوحة" لقوات الاحتلال، مطالبين بعدم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي، الذي من المقرر أن تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة بالتشاور مع فلسطين، على إثر "شرعنة" حكومة الاحتلال 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة المحتلة.

وحثت الرسائل التي تعمل عليها "منظمة أمريكيون من أجل العدالة في العمل الفلسطيني (AJP Action)" الرئيس بايدن على دعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على الأقل مطالبة الوفد الأميركي بالامتناع عن التصويت، كما حصل في العام 2016 إبان حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، ونائبه حينذاك جو بايدن.

وارتفعت وتيرة تدشين البؤر الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين، بهدف إسكان المستوطنين وطرد أصحاب الأرض والاستيلاء عليها.