6 قتلى بالرصاص في أمريكا

لقي 6 أشخاص مصرعهم بعد تعرضهم لإطلاق نار في مقاطعة تيت بولاية ميسيسيبي الأميركية.

وأطلق شخصاً النار على شخص في متجر ببلدة أركابوتلا الصغيرة وأرداه قتيلاً، قبل أن يقصد منزلاً قريباً، ويقتل امرأة أيضاً داخله.

وقال مسؤولون في الشرطة لقناة "ريغ" التابعة لشبكة "سي بي أس": إن القاتل قاد سيارته بعد ذلك إلى منزل آخر يُعتقد أنه مقر إقامته، إذ أجهز على شخصين آخرين بطلقات نارية، ولاحقاً طاردت الشرطة مطلق النار الذي التجأ إلى منزل آخر، حيث تم إلقاء القبض عليه.

وأضافت قناة "ريغ"، أنه تم العثور على جثتين لشخصين آخرين في هذا الموقع.

يشار إلى أن 73 حادث إطلاق نار على الأقل سجل منذ مطلع العام الجاري في الولايات المتحدة الأميركية.