دعـــوات لإضراب شامــل وعصيــــــــان مدني بالقدس المحتلة

دعت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس المحتلة، مساء أمس الجمعة، إلى إضراب شامل وعصيان مدني يوم الأحد المقبل؛ تضامناً مع مخيم شعفاط.

وجاءت دعوة القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة في إطار التضامن والالتحام مع مخيم شعفاط وما يتعرض له من اعتداءت متكررة وهجمة غير مسبوقة من قبل الاحتلال.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي بالقدس في بيان لهم : "ندعو إلى إضراب شامل يوم الأحد القادم وعصيان مدني يعم كافة مناطق القدس وضواحيها".

وطالبوا القوى بضرورة مواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفاط والتي لم يشهد لها مثيل منذ احتلال القدس؛ حسبما ورد في البيان.

وتعمدت قوات الاحتلال، مؤخرا، إغلاق حاجز شعفاط والتضييق على المواطنين، وخصوصا أثناء خروج الموظفين والعمال والطلاب في ساعات الصباح.

جدير ذكره أن إضرابا شاملا عمّ مخيم شعفاط، الخميس الماضي، رفضا لسياسة التنكيل والحصار والعقاب الجماعي من قبل سلطات الاحتلال.

ويُشار إلى أنه تقوم قوات الاحتلال باستفزاز دائم لسكان القدس المحتلة بشكل جماعي عند مرورهم بالحاجز، من خلال التفتيش المهين والاعتداءات والاعتقالات.