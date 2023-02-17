طقس فلسطين: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تبقى الأجواء الصباحية باردة جداً ومن ثم تعود يسود جو مشمس الى غائم جزئي في ساعات النهار وبرودة واضحة في ناطق الظل والجبال، و مع المساء يعود الجو للبرودة الشديدة.

أما الأحد فيكون الجو غائماً قليلاً، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة للغاية في الصباح الباكر، ثم تصبح معتدلة نسبياً حول الظهيرة، وتعود للبرودة ليلاً في كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

و يبقى الجو غائماً قليلاً يوم الاثنين، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة . ويسود طقس معتدل نسبياً خصوصاً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، ومن ثم تعود الأجواء الى البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، و الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائم جزئياً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئياً الى غائمة في ساعات النهار وباردة نسبياً في الوقت ذاته، و مع المساء والليل يصبح الجو بارداً الى شديد البرودة، و الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.