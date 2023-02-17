إصابتان جراء جريمة إطلاق نار قرب حيفا بالداخل المحتل

ذكرت مصادر طبية، مساء اليوم الجمعة، بإصابة مواطنين (42 و37 عاما) من بلدة بئر المكسور، في جريمة إطلاق نار قرب قرية الكعبية قضاء حيفا داخل أراضي الـ48.

وحسب المصادر الطبية، فإن المصابين نقلا إلى المستشفى، وحالة أحد المصابين (42 عاما) خطيرة وهو موصول بجهاز التنفس الإصطناعي، بينما المصاب الآخر (35 عاما) حالته بالمتوسطة ويعاني من إصابات في القسم العلوي من جسده.

الجدير بالذكر، أن المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل يشهد زيادة في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة "الإسرائيلية" عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة "الأمن" مع منظمات الإجرام.