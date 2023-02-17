الكشف عن الحالة الصحية لضابط " إسرائيلي" أصيب بعملية سلوان البطولية

ذكر مصادر عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن حالة الضابط الذي أصيب في عملية سلوان قبل نحو 3 أسابيع لا زال بحال الخطر.

وقال مستشفى "شعاري تسيديك" وفق ما أورده الاعلام العبري، إن حالة الضابط الذي أصيب في عملية سلوان قبل نحو 3 أسابيع لا زال بحال الخطر، رغم استيقاظه وتواصله مع عائلته بـ "الإشارة".

الجدير بالذكر، أن 8 مستوطنين قتلوا وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، أواخر يناير الماضي، نفذها الشهيد البطل خيري علقم 21 عاما من سكان شرق القدس.