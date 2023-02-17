غدا السبت.. بدء عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس

من المقرر أن تنطلق غدا عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس يوم غد السبت، في مدرسة الكندي، وفق ما أعلنت عنه اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن صناديق الاقتراع تفتتح أمام 3074 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وتغلق عند الساعة 6.30 مساء بعد تمديدها احتراما للشعائر الدينية لكافة فئات شعبنا، خاصة إخواننا في الطائفة السامرية، وحرصا على إشراكهم في العملية الانتخابية.

وأضافت، أن الانتخابات يتنافس فيها 20 مرشحا، لاختيار 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 1943، لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

الجدير بالذكر، أن برنامج انتخابات الغرف التجارية الصناعية التي أجريت لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن،يستكمل بإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس.

وأجريت الانتخابات حتى اللحظة في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وشمال الخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، من أصل 18 غرفة.