إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمدن الضفة والقدس

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في مدن الضفة والقدس المحتلتين، كما اعتقلت مقدسين بعد الاعتداء عليهما.

ففي بيت دجن، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة 6 مواطنين بمواجهات متواصلة في بيت دجن شرق نابلس، 5 منها حالات اختناق وإصابة لمتضامن بقنبلة غازية باليد.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية قريوت بنابلس.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي كفر قدوم، أصيب شابان ومتضامن أجنبيجراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 19 عاما.

وحسب المصادر المحلية، فقد اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل طفل، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة تقوع، شرق بيت لحم.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال قمعت الفعالية التي نظمت في منطقة "دانيال" تنديدا باستيلاء الاحتلال على أراضي برية تقوع لصالح الاستيطان، وأطلقت صوب المشاركين فيها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عبد حسين حميد (14 عاما) واحتجزت مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، خلال قمعها الفعالية.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين المقدسيين سمير سرحان وأحمد علقم بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وأفادت مصادر مقدسية، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.