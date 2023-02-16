رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار الجديد شهر فبراير 2023، اعتاد المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار في وقت قريب من تاريخ 20 كل شهر، الإعلان عن موعد صرف الـ100 $، حيث تصل رسائل على رقم جوال المستفيد، ويتم صرفها على مدى عدة أيام، ويتزامن دائما موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر فبراير-2023، مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يعقبه الإعلان عن موعد صرف المنحة للأسر المستورة والمتعففة في غزة، كون قيمة المنحة القطرية أصبحت عامل مساند ومساعد لهذه الأسر المتعففة الذي تعيش وسط حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2007، اثر على الحياة المعيشية والاقتصادية.

موعد المنحة القطرية شهر2-2023

والشهر الماضي، يناير 2023، أعلن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، عن صرف المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ100ألف أسرة غزية فقيرة، معلن بذلك تجديد المنحة القطرية 100دولار للعام الحالي 2023، خاصة بعد تداول العديد من الصحف والمواقع الإخبارية اخبار مفادها أن المنحة القطرية لقطاع غزة لن يتم تجديدها.

#صور |

المواطنون يصطفون أمام بريد خانيونس تحت الشمس بانتظار المنحة القطرية.

عدسة: وكالة فلسطين اليوم pic.twitter.com/ste9nXUvBP — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) June 17, 2019

رابط فحص المنحة القطرية شهر2-2023

والشهر الماضي، تأخر صرف المنحة القطرية عن شهر يناير2023، فكما جرت العادة بتم صرف المنحة القطرية 100دولار الأيام الوسطة من كل شهر، وهو ما لم يتحقق مع شهر يناير 2023، اذا تأخر صرف المنحة القطرية 100دولار، ويعود السبب وفقاً للعديد من المصادر الصحفية، لوجود خلاف بين أصحاب المعارض والمحال التجارية وبنك فلسطين المشرف على صرف المنحة القطرية 100دولار بشأن العمولة من المنحة القطرية.

موعد صرف المنحة القطرية شهر فبراير-2023

والمنحة القطرية يتم صرفها لقرابة 100 ألف عائلة فلسطينية في قطاع غزة، منذ قرابة الـ4 سنوات، كمحاولة قطرية لمساعدة الأسر الفقيرة في القطاع خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 والذي دمر كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وأبرز الحياة الاقتصادية والمعيشية.

رابط فحص المنحة القطرية شهر فبراير-2023

وحول موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير 2 /2023، وفقاً للعديد من المصادر الصحفية المقربة من القائمين على إدارة صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، فأن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 2فبراير 2023، سيكون خلال الأسبوع المقبل على أقل تقدير في بداية الأسبوع الأحد أو الإثنين.





موعد صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر 2-2023

وتوضح وزارة التنمية الاجتماعية أن الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

تصرف المنحة القطرية للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص.

- يجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية.

- يجري صرف المنحة القطرية لمن استلم أقل من 34 مرة.

- يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها أكثر من 34 مرة، بشرط أن يكون لديه 3 من الأبناء أو أكثر.

- توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر.

- توقيف تسليم من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

- توقيف من ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

رابط صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر 2-2023

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