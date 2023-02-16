فرار 5 نزلاء متهمين بجرائم قتل من مركز اصلاح وتأهيل جنين

أكدت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 16 فبراير 2023، أن خمسة نزلاء متهمون بجرائم قتل فروا فجر اليوم، من مركز إصلاح وتأهيل جنين شمل الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، بأن النزلاء الفارين متهمون بجرائم قتل وهم من مناطق متفرقة في المحافظة.

وأشار ارزيقات في تصريحات صحفية، إلى أن قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية انتشرت في المحافظة لملاحقة الفارين وإلقاء القبض عليهم.

وطالب، بعدم التعامل مع هؤلاء النزلاء وضرورة الإبلاغ عن أي تحركات لهم والمساهمة في القبض عليهم حفاظا ًعلى حياتهم وحياة الآخرين.