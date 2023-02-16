بالفيديو والصور وفاة 7 فلسطينيين من قطاع غزة وإصابة آخرين بحادث سير مروع في مصر

توفي 7 فلسطينيين من قطاع غزة، وأُصيب عدد آخر صباح اليوم الخميس 16 فبراير 2023، إثر حادث سير وقع بمدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية قبل قليل.

وفي التفاصيل، وقع حادث سير أليم ومروع لسيارة من نوع "H1"، كانت تقل مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من محافظتي خان يونس وغزة، مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، كانوا متوجهين لمعبر رفح، للعودة إلى القطاع.

وأشارت مصادر في المنطقة، بأنه تم نقل حالات الوفاة والإصابات لطوارئ الإسماعيلية.

https://www.facebook.com/watch/?v=1144682329501372 #فيديو تعرض مسافرين من خان يونس وشرقها و غزة لحادث سير بالإسماعيلية Posted by ‎وكالة معبر رفح الاعلامية‎ on Wednesday, February 15, 2023





