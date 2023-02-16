القيادي عز الدين: تفجير منزل الشهيد الجعبري في الخليل جريمة ضد الانسانية

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة القيادي طارق عز الدين، صباح اليوم الخميس 16 فبراير 2023، أنّ تفجير الاحتلال لمنزل الشهيد البطل محمد الجعبري منفذ عملية مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل، جريمة ضد الانسانية وضد أبناء شعبنا.

وشدد عز الدين في تصريح صحفي، على أن هذا الاجرام والارهاب الصهيوني المتواصل بحق أبناء شعبنا من قتل وتدمير وهدم للمنازل وتشريد ومصادرات وتهويد واقتحام المقدسات تصعيد خطير يتحمل الاحتلال مسؤوليته ويستوجب تصعيد العمل المقاوم.

وأشار إلى أن هذه السياسات الإجرامية لحكومة احتلال فاشية والعقوبات الجماعية دليل فشله الذريع في إنهاء حالة المقاومة المتصاعدة.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات التي سيفشلها شعبنا الصامد بإذن الله تعالى.

وفجّرت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس 16 فبراير 2023، منزل الشهيد محمد كامل الجعبري في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ورصدت عدسات الكاميرات، لحظة تفجير منزل الشهيد الجعبري في الخليل، بعد تفخيخه بعدد من العبوات الناسفة.

وأمس الأربعاء، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "ستعمل قوات الجيش خلال الساعات المقبلة في مدينة الخليل على هدم منزل منفذ عملية حاجز "أشموريت" التي قتل فيها رونين حنانيا يوم السبت 29 أكتوبر ". وفق زعمه.