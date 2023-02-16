بالفيديو والصور قوات الاحتلال تفجّر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل

فجّرت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس 16 فبراير 2023، منزل الشهيد محمد كامل الجعبري في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ورصدت عدسات الكاميرات، لحظة تفجير منزل الشهيد الجعبري في الخليل، بعد تفخيخه بعدد من العبوات الناسفة.

وأمس الأربعاء، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "ستعمل قوات الجيش خلال الساعات المقبلة في مدينة الخليل على هدم منزل منفذ عملية حاجز أشموريت التي قتل فيها رونين حنانيا يوم السبت 29 أكتوبر ". وفق زعمه.

يشار إلى أن الشهيد الجعبري نفذ عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "كريات أربع"، أدت لمقتل مستوطن يدعى رونين حنانيا، وإصابة خمسة آخرين.







