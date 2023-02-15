سعر الدولار اليوم الخميس 16 فبراير 2023 أمام الليرة اللبنانية في لبنان، لا تزال الليرة السورية تسجل هبوطا مدويا أمام الدولار الأمريكي، فهي سجلت تراجعاً ملحوظا أمام الدولار وفق شاشات التداول لليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023، وهو ما يحدث تضخما كبيراً وضخما في أسعار السلع والخدمات في لبنان، ويصيب الاقتصاد اللبناني في مقتل، الأمر الذي أدى إلى إعلان لبنان افلاسه منذ نحو عام من الآن، وسط ضبابية تامة عن الوضع اللبناني المالي والاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس، المواطنون في لبنان يعيشون أسوأ أزمات اقتصادية تمر عليهم في حياتهم، حيث بلغت أسعار الخضروات أرقاماً هائلا في لبنان، إذ إن اللبنانيين يعيشون منذ نحو 4 سنوات انهياراً كبيرا في اقتصادهم مما أدى إلى فقدان العملة اللبنانية نحو 97% من قيمتها، وهو ما يهدد لبنان وسكانه الين باتوا تحت خط الفقر المدقع، حيث يرفق فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان.

كم بلغ سعر الدولار في لبنان لليوم الخميس؟

كم بلغ سعر الدولار في لبنان لليوم الخميس؟ لا يمر وقت إلا وتتحدث المواقع الإخبارية والقنوات الرسمية العربية والعالمية عن الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، والتي أدت إلى غرق الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية الأخرى أهمها الدولار الأمريكي، كونه الأكثر تداولا في الأسواق اللبنانية بعد العملة الوطنية اللبنانية ثم يأتي اليورو الأوروبي وعدد من العملات الأخرى، إذ بلغ سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية نحو 43600 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد عند الصرافين.

سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان السوق السوداء

سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان السوق السوداء، أظهرت شاشات التداول المختلفة، أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الخميس 16 فبراير 2023، تراوح بين 73000 ليرة و73500 ليرة، مقابل 69000 ليرة و69200 ليرة أمس الأربعاء، وإلى هنا ننتهي من نشر سعر الدولار الأمريكي في لبنان لليوم الخميس 16 فبراير 2023.