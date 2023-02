مشاهدة مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي بث مباشر الآن يلا شوت hd، يبحث عشاق كرة القدم الإنجليزية عن موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال التي من المقرر أن تنطلق الساعة التاسعة والنصف بتوقيت فلسطين، من مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 "مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 12"، على ملعب الاتحاد، حيث تنقل المباراة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، بينما يعلق على المباراة كلا من حفيظ الدراجي، وعدد من المعلقين الآخرين، حيث إن نقاط المباراة الثلاثة هي غالية جداً بين المتصدر ارسنال والوصيف مانشستر سيتي، فأبناء المدرب اريتريا سيحرصون على حصد نقاط المباراة لإبقاء أملهم في الفوز في الدوري الغائب عن خزائنهم منذ سنوات.

مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي بث مباشر بي ان سبورت

مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي بث مباشر بي ان سبورت، مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 خلف ارسنال المتصدر، فهو سيحرص جاهداً على اللحاق بالمتصدر، على الرغم من تهديده بالعقوبة بسبب اللعب الماضي النظيف، وحرمانه من اللعب في دوري أبطال أوروبا أو خصم نقاط منه، أو حتى هبوط للدرجات الأولى أو الثانية من الدوري الإنجليزي 2023.

All of us. Together. Bringing the energy.



Let's go, Gooners ⚡️ pic.twitter.com/9A0WkrlX2M — Arsenal (@Arsenal) February 15, 2023

Two 𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒃𝒍𝒆 strikes from @KevinDeBruyne at Arsenal back in 2019! 🚀 pic.twitter.com/99aylZbSHW — Manchester City (@ManCity) February 15, 2023

شاهد مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم

شاهد مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم، يضع لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال مباشرة، كونها مباراة مهمة من العيار الثقيل، إذ يسعى المدربات على هزيمة كل منهم الأخر وحصد النقاط الثلاث والمضي قدما نحو تحقيق اللقب سواء للمرة الثانية لمانشستر سيتي، أو المرة الأولى منذ سنوات لنادي ارسنال بقيادة المدرب أريتريا.

🔙 Our last home win against Manchester City was spurred on by a Theo Walcott wonder strike



Relive four classic victories over tonight's opponents on home soil 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 15, 2023

رابط مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر الآن كورة أون لاين

رابط مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر الآن كورة أون لاين، لمباراة ارسنال ومانشستر سيتي ميزة خاصة، غير إنها من أهم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر أرسنال ترتيب سلم الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة، بينما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعهم من 22 مباراة، إ إن الفارق ثلاث نقاط يسعى كل فريق للفوز أما لمساواة المتصدر أو للابتعاد بالصدارة.