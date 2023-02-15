مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 15/2/2023 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة .

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فتية خلال اقتحامها قريتي بيت سيرا وكفر مالك بمدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت سيرا جنوب غرب رام الله واعتقلت الفتى أحمد محمد علقم، والفتى يعقوب الحاج، بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقل الاحتلال الفتى محمد خير بعيرات بعد مداهمة منزل أسرته بقرية كفر مالك شرق رام الله.

ومن سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال، الناشط الصحفي والأسيــر المحرر عبد الله شتات عقب اقتحام منزله في بلدة بديا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبيدة يامين والأسير المحرر عمرو عماد ريحان عقب اقتحام منزليهما في قرية تل.