طقس فلسطين: موجة صقيع وأمطار غداً والحرارة ترتفع الجمعة

قال موقع طقس فلسطين، اليوم الثلاثاء 14/2/2023، أن الطقس يوم غدٍ الأربعاء يكون بارداً جداً وغائماً جزئياً الى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية غالباً خفيفة ومتقطعة من الأمطار في عدة مناطق، وتهب رياح نشطة، وتصبح الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية.

أما الخميس 16/02/2023: يكون الطقس بارداً جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وغائماً، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في العديد من المناطق حتى ساعات المساء.

الجمعة 17/02/2023: يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً ويميل للاستقرار، ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة.

السبت 18/02/2023: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء مشمسة الى غائمة جزئياً وباردة نسبياً في الجبال لطيفة في المناطق المنخفضة نهاراً، باردة ليلاً.