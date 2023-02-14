الاحتلال يوافق على بناء 7032 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء14/2/2023م "إن 7032 وحدة استيطانية من أصل 9409 وحدة تم الموافقة على بنائها اليوم في جميع مستوطنات الضفة الغربية".

ووفقاً للقناة السابعة "الإسرائيلية"، أن الاحتلال وافق على بناء 7032 وحدة استيطانية في جميع مستوطنات الضفة الغربية من أصل 9409 وحدة تم إقرارها، منها 1100 في معاليه أدوميم، و600 في تل تصيون، و500 في غفعات زئيف، و400 في كدوميم".

ويوم السبت 12/2/2023م، صادق الكابينت "الاسرائيلي" خلال اجتماع عقده انتهى بعد 6ساعات على بناء 5000 وحدة استيطانية ردا على العمليات الأخيرة.

يذكر أن سلسلة من عمليات إطلاق النار والطعن نفذت خلال الأيام الماضية وأبرزها مدينة القدس المحتلة أسفرت عن مقتل أكثر من 11 مستوطن وجندى "إسرائيلي"، رداً على الانتهاكات "الاسرائيلية" والتوغل الذي تتبعه حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين والقدس ومدن الضفة الفلسطينية المحتلة.