نيمار: كأس العالم لا يزال يمثل الحلم الكبير..وميسي يلهمني لتحقيقه

أكد النجم البرازيلي نيمار، اليوم الثلاثاء14/2/2023م، أن ليونيل ميسي دائما يمثل مصدر إلهام. لقد ساعدني وشجعني دائما.

وقال نيمار في تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس" التليفزيونية:"سأمضي عاما بعد عام وسنرى، بالطبع لدي حلم كبير للغاية، وهو الفوز بكأس العالم".



وبهذا التصريحات، يلمح النجم البرازيلي نيمار، إلى أنه قد يشارك في كأس العالم 2026، والذي أكد فيها، أن رفع الكأس لا يزال يمثل "الحلم الكبير" بالنسبة له.

وسيبلغ نيمار الرابعة والثلاثين من عمره عند انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا.

يذكر أن نيمار قد شارك مع المنتخب البرازيلي في نسخ 2014 و2018 و2022 من كأس العالم وقد توج بالحذاء البرونزي واختير ضمن التشكيلة المثالية في مونديال 2014.