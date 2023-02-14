"الرابطة الإسلامية" تُنظم حفلًا تكريميًا للطلبة المتفوقين في مدرسة اليرموك الثانوية للبنين بإقليم غزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، حفلاً تكريمياً للطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي الأول بعنوان: "الطريق إلى القدس"، في مدرسة اليرموك الثانوية للبنين بغزة.

وكان الحفل بحضور مدير مديرية التربية والتعليم في غرب غزة أ. حمدي الدلو، ومسؤول إقليم غزة في حركة الجهاد الإسلامي أ. يوسف دلول، ومدير مدرسة اليرموك الثانوية للبنين أ. بهجت عطالله، ومسؤول ملف المدارس في الرابطة الإسلامية أ. جلال بصل، ومسؤول إقليم غزة في الرابطة الإسلامية أ. سعيد العرقان.

وتحدث مدير مديرية التربية والتعليم في غرب غزة أ. حمدي الدلو المنظومة التعليمية تقف على قدمٍ وساق من أجل خدمة المسيرة التعليمية.

وأضاف الدلو بأن التفوق والنجاح لا يأتي إلا بالجد والاجتهاد والمثابرة المستمرة لدى الطالب، مؤكدًا على أن هذا الجيل على يده ستتحرر فلسطين والأسرى بإذن الله.

وأكد الدلو على أن الطالب المجتهد في العلم مجتهدٌ أيضاً في المجال السلوكي والأخلاقي والحياتي، مثنياً على دور المعلم الفلسطيني في العملية التعليمية، مؤكدًا على أنهم ذوو خبرة واسعة وكبيرة

وشكر مدير مديرية التربية والتعليم بغرب غزة، الرابطة الإسلامية على الاحتفالية التي نظمتها تكريمًا للطلبة المتفوقين.

بدوره قال مسؤول إقليم غزة في حركة الجهاد الإسلامي أ. يوسف دلول: إن الرابطة الإسلامية تنفذ سلسلة احتفالات على مستوى مدارس قطاع غزة تكريمًا للطلبة المتفوقين للثناء عليهم.

وأضاف دلول، أن رغم تعرض قطاع غزة للحصار والحروب، إلا أنه ما يزال يخرج المتفوقين والموهوبين، مؤكدا على أن فلسطين بحاجة للمجاهد والمقاتل والعالم والمتعلم

وعبر دلول، عن فخره بالطلبة المتفوقين الذين تكرمهم الرابطة الإسلامية، قائلاً " أنتم عماد المستقبل، وجيل التحرير بإذن الله".

وقدم دلول الشكر لمدرسة اليرموك الثانوية ممثلة بمديرها وطاقمها التدريسي وما يبذلونه في سبيل تقدم المسيرة التعليمية، مثنياً على دور الرابطة الإسلامية وما تقدمه في سبيل رعاية المتفوقين وتكريم أهل العلم.

من جانبه قال مدير مدرسة اليرموك الثانوية للبنين أ. بهجت عطالله: إننا نفخر ونسعد بأول غراس مدرسة اليرموك، وهي مدرسة ناشئة.

وأضاف عطالله، بأن جهود المعلمين آتت ثمارها في سبيل إخراج جيل متفوق، الذين يسيرون بالمدرسة نحو التميز والإبداع.