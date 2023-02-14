طريقة عمل صينية دجاج مشوي بالخضار في المنزل رمضان 2023، اقترب شهر رمضان المبارك، واقترب موعد صناعة أكلات ووجباته اللذيذة، حيث تتفنن ربات البيوت بصناعة أشهر أطباق الطعام لتضعها على مائدة الصائمين بانتظار سماع أذان المغرب ليتناولوا ما صُنع بحب من أمهاتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم، لذلك تتحضر الأمهات والزوجات لاستقبال شهر رمضان معدة بذلك قوائم لسفرة الإفطار، ففي هذه المقالة، سنضع بين أيديكم طريقة عمل صينية دجاج مشوي بالخضار والكيس الحرارة في المنزل بخطوة بخطوة.

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن في رمضان بالصور

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن في رمضان بالصور، تبدأ عملية صناعة صينية الدجاج بالفرن في رمضان، بجلب الدجاج، وزيت الزّيتون، وأحضري ملعقة صغيرة كمون، وأجلبي أيضا معلقة من الكركم، ومعلقة صغيرة من الفلفل الحلو، وملعقة صغيرة من الشّطّة المطحونة، ثم اجلبي ملعقة صغيرة من الملح، ومثلها من الفلفل الأسود المطحون، ومثلها من الأوريجانو، ثم نحضر بصلتين كبيرتين كبيرة مقطعتان نظام مكعبات، وكمية من البقدونس وفق المراد، لكن يجيب أن يكون مفروما ناعماً، ثم بعد ذلك سينقلكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى الخطوة الثانية من طريقة عمل الدجاج بالفرن في رمضان بالخضار.

طريقة عمل صينية دجاج مشوي بالخضار في المنزل

طريقة عمل صينية دجاج مشوي بالخضار في المنزل، قومي بوضع البهارات في وعاء، ثمّ قومي بتقليب جميع البهارات، ثم قومي بتقسيم كمية البهارات إلى قسمين، ثم ضعي القسم الأول على الدّجاج مع ضرورة إدخال البهارات في المنطقة بين الجلد والّلحم، ثمّ وضعها في صينيّة الفرن متوسّطة الحجم، واحتفظي بكمية البهار المتبقية لتضعيها بعد ذلك على الخضار، ثم اغسلي البطاطا جيداً، ثم قومي بتقشيرها، ثمّ قطعيها على شكل مكعّبات متوسّطة الحجم، ووضعها في وعاء كبير، ثم قومي بتقطيع الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر إلى قطاع مختلفة الحجم، ثم أضيفيه إلى البطاطا في الوعاء، بعد ذلك أضيفي الثوم ثم قطعي البصل وأضيفيه على الخضار، ثم قومي بتوزيع القسم المتبقي من البهارات على الخضار وأضيفي القليل من زيت الزّيتون إلى الخضار، ثم قلبي جيداً لتتوزع البهارات على كل الخضروات، ثم وزعي الخضار فوق الدّجاج في صينيّة الفرن، وبعد ذلك ضعي الطّبق داخل الفرن لمدّة ساعة تقريباً حتّى ينضج الدّجاج والخضار، ثم قومي بإخراج طبق الدّجاج بالخضار من الفرن، ورشّ عليه البقدونس المفروم، وتقديمه بجانب الأرزّ الأبيض.

طريقة عمل صينية الدجاج مع البطاطا والبصل في رمضان 2023

طريقة عمل صينية الدجاج مع البطاطا والبصل في رمضان 2023، نشرنا لكم في الفقرة السابقة طريقة صناعة صينية الدجاج بالخضار بالفرن، حيث يبحث عن صناعة هذه الأكلة الملايين من السيدات ربات البيوت أو حتى اللاتي تهوين الطبخ وتقديم الوجبات الشهية لضيوفهن أو أفراد أسرهن، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك عام 2023-1444 هجري.