الديك : ارتفاع أعداد الشهداء في سوريا وتركيا لـ94 والعدد مرشح للزيادة لوجود عائلات مفقودة

أعلن د. أحمد الديك مستشار وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء 14/2/2023 ، عن ارتفاع أعداد الشهداء في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر لـ94 شهيداً بعد تأكيد وفاة عائلة في تركيا مكونة من الأب وأبنائه ، متوقعاً أن يكون العدد قابلاً للزيادة وخاصة بعد وصول معلومات حول وجود من 5-7 عائلات مفقودة حتى اللحظة .

وقال الديك خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، أن كافة المصابين بالزلزال الذي ضرب سوريا تعافوا ولم يتبق سوى 3 حالات فقط في المستشفى وحالتهم مستقرة .

وبشأن فقدان طالبين يدرسان في إسطنبول ، قال الظروف صعبة في تركيا وقد تكون المشكلة فنية ، وخاصة بعد التأكيد أن الطالبين لم يتوجدا في المناطق المنكوبة .

ويشار إلى أن زلزلاً مدمراً ضرب الأراضي السورية والتركية قبل 9 أيام مما أدى لارتفاع أعداد الضحايا لـ35 ألفاً ، والعدد قابل للزيادة وخاصة في ظل استمرار أعمال البحث .