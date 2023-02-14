سعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 كما هو متوقع، صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، في الأسواق المركزية والبنوك الرسمية وشركات الصرافة وفي السوق السوداء أيضا، ليسجل أرقاما مرتفعة مقارنة بيوم أمس والأيام السابقة.

سعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة

سعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة، وشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً منذ صباح اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، ليسجل رقماً جديداً مرتفعاً، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في سوريا إلى نحو 6675 ليرة للشراء، و6775 ليرة للبيع، مقابل 6600 ليرة للشراء، و6700 ليرة للبيع يوم أمس الاثنين، وهو ما يعني أن زيادة ملحوظة طرأت على الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم.

سعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم في السوق السوداء

سعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم في السوق السوداء، يتابع فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار العملات المختلفة في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية الثلاثاء 14 فبراير 2023، 6675 ليرة للشراء، و6775 ليرة للبيع، وهو ما يعني أن الليرة السورية لا تزال تفقد من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، مع الإشارة إلى أنها فقدت أكثر من 93% من قيمتها منذ عام 2011، أي منذ بدء الأحداث السورية.

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سعر اليورو أمام الليرة السورية اليوم الثلاثاء في السوق السوداء

سعر اليورو أمام الليرة السورية اليوم الثلاثاء في السوق السوداء، يهتم السوريون أيضاً في البحث عن سعر الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل اليورو الأوروبي، كون العملة الأوروبية من الأكثر تداولا في سوريا خلف الدولار الأمريكي، حيث أظهرت شاشات تداول العملات المحلية في سوريا ارتفاع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء، إلى نحو 7150 ليرة للشراء، و7263 ليرة للبيع، مقابل 7045 ليرة للشراء، و7156 ليرة للبيع يوم أمس الاثنين، مع الإشارة إلى أن أسعار العملات تتغير باستمرار وفق المتغيرات التي تطرأ على الساحة.