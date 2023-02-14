بالفيديو إصابة خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة بطوباس واشتباكات عنيفة مع مقاومين

أصيب شاب بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء 14-2-2023، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في مخيم الفارعة بمدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة في نابلس، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم.

وقالت مصادر محلية ان قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الشاب سمير الخطيب في مخيم الفارعة، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان الفلسطينيين بجراحٍ خطيرة.

وأفادت المصادر، بأن اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال وقعت في أعقاب اقتحام قوة من جيش الاحتلال لمخيم الفارعة، حيث تصدى المقاومون لها بصليات كثيفة من الرصاص؛ ما أدى لانسحاب قوات الاحتلال من المخيم عقب ضربات المجاهدين.

وألقى مقاومون عبوة ناسفة محلية الصنع تجاه آليات الاحتلال في مخيم الفارعة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة خلال تصدي الشبان لاقتحام جنود الاحتلال.

وأشارت إلى أنه خلال الاشتباكات ألقى مقاومون عبوة محلية الصنع تجاه أليات جيش الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة.