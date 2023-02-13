تقرير المنخفض الجوي يكبد المزارعين خسائر بآلاف الشواكل

تكبد مزارعو قطاع غزة خسائر فادحة جراء الاضرار التي لحقت بمزارعهم بسبب المنخفض الجوي الأخير، الذي ضرب القطاع، و استمر لعدة أيام و تخلله رياح و أمطار شديدة.

و تسببت العواصف التي رافقت المنخفض في تدمير العديد من المزارع، و الدفيئات الزراعية، ما تسبب بخسائر مادية تقدر بآلاف الشواقل لدى العديد من المزارعين.

من جهته ناشد المزارع عمران محمد عمر المجايدة الجهات المختصة بالنظر في الخسائر الكبيرة التي تعرض لها، جراء الأضرار التي لحقت بأراضيه الزراعية خلال المنخفض الجوي الأخير.

و قال المجايدة في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": " أنا تدمرت، لدي 20 دونم من الأراضي المزروعة، غالبيتها تدمرت بسبب الأمطار و الرياح العاتية التي صاحبت المنخفض الجوي".

و أضاف: " عندي 5 دونمات من البندورة، لم احصد منها أي شيء، كلها تدمرت".

و قدر المزارع المجايدة خسائره بحوالي 150ألف شيكل في 20 دونم، مشيراً الى أنه لم يتلق أي تعويضات من أي جهة.

بدوره قال الناطق باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني إن وزارته تقوم قُبَيل كُل مُنخَفض بإرسال العشرات من الرسائل النَصية، وكَذلك مِن خلال المُهندسين بالتَواصل المُباشر مع المُزارعين لإرشادهم إلى أليات عملية لتفادِي الضرر إذا أمكَن ذلك.

و لفت البسيوني في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الى أن وسائل التواصل الاجتماعي لها دور في هذا الإطار، مشيراً الى أنه تم الحديث عبر الوسائل الإعلامية قُبيل هذا المُنخفض، وهذا أدى إلى تخفيف حدَة الأضرار.

و بحسب الناطق باسم الوزارة، قد شملت الإرشادات القطاع الإنتاج الحيواني وقطاع النَحل والقطاع النباتي، حيث تضمنت كيفية الحفاظ عليها سواء من كمية الأمطار أو من قوة الرياح.

و تابع يقول: "بالرغم من كُل ذلك تبقى الأمور مهيأة للأضرار نتيجة قوة المنخفض وبالتالي كان لدينا العديد من الأضرار في محافظات قِطاع غزة، ومن بينها تضرر أسقف الدفيئات الزراعية وغمر بعض الأراضي بالمياه وانجراف جزء آخر، وحتى اللحظة تقوم الطواقم بحصر عدد الأضرار ولم ننتهي بعد".

و بين البسيوني بأن الوزارة تتابع بشكل مسبق عبر المعلومات الواردة من الأرصاد الجوية وتقوم برصد كافة الإرشادات عبر الإعلام أو وسائل التواصل.

و أوضح أن هناك تواصلاً مباشراً مع المؤسسات العاملة مع القطاع الزراعي من أجل جلب وحشد التمويل لتعزيز صمود هؤلاء المزارعين، كما حدث كذلك في المنخفض الأخير والذي كان نتيجته فتح السدود من قبل قوات الاحتلال، وتضرر عدد كبير من الدفيئات، كما كان هناك تواصلاً مع عدد من المؤسسات والتي استجابت، و كان لها تدخلاً مباشراً.

و أشار البسيوني الى أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل للتعاون مع الجهات لاستمرار جلب التمويل في ظل الحصار المُعقد على قطاع غزة .

و حول كميات الأمطار التي وصلت الى القطاع، و تأثيرها على الأراضي الزراعية أشار البسيوني الى أنه على الرغم من تأخر الأمطار بعض الشيء في شهر يناير لما يزيد عن 20 يوماً، الا أن المنخفض الأخير كان له أثر إيجابي على المزروعات.

و حول كمية الامطار التي وصلت القطاع، ذكرت الإدارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، أنّ المعدل العام لهطول الأمطار في محافظات غزة وصل إلى 74.3%.

وقالت الوزارة خلال نشرة "الغيث النافع" التي تُصدرها الوزارة، إن عدد أيام هطول الأمطار حتى يوم أمس الأحد بلغت 23 يومًا.

وأضافت، أن كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات بغزة منذ بداية الموسم وصلت إلى 93.37 مليون متر مكعب"، لافتةً إلى أنّ بلدة بيت لاهيا والنصيرات سجّلتا أعلى هطول للأمطار خلال يوم أمس الأحد.

وأشارت إلى أنّ محافظة خان يونس سجلت نسبة هطول أمطار وصلت إلى 102% والنصيرات سجلت نسبة هطول 75%، وحي الرمال في مدينة غزة سجل82.4$، بالإضافة إلى بلدة جباليا التي وصلت كميات هطول الأمطار فيها إلى 78%.