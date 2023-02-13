تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال، يعود يوم غدٍ الثلاثاء، دوري أبطال أوروبا 2023، من بوابة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، والتي تعتبر من أقوى المباريات التي أسفرت عنها قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تحظي باهتمام كبير في كافة أوساط كرة القدم العالمية والأوربية، لهذا سنضع لكم متابعين الكرام هذه المقالة بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة باريس ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ومباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ من المتوقع أن يكون تشكيلة مباراة باريس والبايرن في الأبطال نارية خاصة مع التصريحات التي قال فيها مدربباريس سان جيرمان كريستوف جالتيه، بشأن إشراك كليان مبابي بأن مشاركته أمام بايرن ميونخ في الأبطال سيتم حسمها صباح يوم غدِ الثلاثاء أي قبل أقامة المباراة بساعات.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

ومباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ستقام على أرضية ملعب "بارك دي برينس" في باريس، وسط حضور جماهيري باريسي كبير لحضور مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان التي من المتوقع أن تكون اجوائه ذات اثارة وتشويق.

وقال جالتيه في مؤتمر صحفي لمباراة البايرن: "لقد أدى مبابي أمس تدريبات منفردة، وهو أمر لم أتوقعه، وشارك مع باقي الفريق في مران اليوم بالكامل، وترك انطباعا إيجابيا للغاية".

تشكيلة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ

وأضاف: "أما بشأن جاهزيته للمشاركة أساسيا، فهو أمر سأحسمه صباح الثلاثاء، بعد التشاور مع مبابي، وسؤاله عن مدى جاهزيته، وكذلك بعد مناقشة الجهاز الطبي"، مضيفاً "أتحدث إليكم الآن، ولست متأكدا إذا كان مبابي سيشارك في المباراة أما لا".

وأردف:" لكن إذا تواجد مبابي في قائمة المباراة، سيكون متواجدا للمشاركة وليس لتخويف بايرن ميونخ".

تشيكل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونخ

في ذات السياق، متابعين الكرام، ستكون مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في أبطال أوروبا منقولة كما العادة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية، وسيكون معلق مباراة بايرن ميونخ وباريس في الأبطال وفقاً لإعلان الشبكة هو المعلق اليمني حسن العيدروس.

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تشكيلة باريس ضد البايرن في أبطال أوروبا

وفقاً للعديد من وسائل الاعلام الفرنسية، والتي تحدثت عن تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بايرن ميونخ في الأبطال، فسيكون في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما.

وفي خط الدفاع: سيرخيو راموس، أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبى (نونو مينديز).

أما خط الوسط: فيتور فيريرا، ماركو فيراتى، دانيلو بيريرا (كارلوس سولير).

والهجوم: نيمار جونيور، ليونيل ميسي، هوغو ايكتيكي.

لكن خط الهجوم في باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، لن يكون كما توقعت الصحف الفرنسية خاصة مع تصريحات المدرب الفرنسي الذي أكد أن مشاركة كليان مبابي امام بايرن ميونخ ستحسم غدٍ الثلاثاء، وهو ما يؤكد قدرته على المشاركة لذلك من الممكن ان يكون في مركز هجوم باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ.

التشكيلة الرسمية لمباراة بايرن ميونخ

وبالتزامن مع ذلك، ستكون مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري ابطال أوروبا بتوقيت مكة المكرمة عند الساعة الـ11:00م، وبتوقيت القدس الشريف والقاهرة: 10:00م, وبتوقيت المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، و بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.