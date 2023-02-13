قادة الاحتلال: العمليات الفردية تعتبر تحديًا أمنيًا واستخباراتيًا معقدا للغاية

توالت ردود الفعل على عملية الطعن التي وقعت مساء اليوم الاثنين في القدس المحتلة، و أدت لمقتل جندي إسرائيلي قرب حاجز شعفاط .

ففي تعليقه على العملية قال وزير المالية الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان: "منذ تشكيل حكومة نتنياهو، تحدث عملية تلو الأخرى - تم إطلاق 27 صاروخًا من غزة ، وقتل أكثر من 10 مستوطنين - وجرح أكثر من 15، ولم يتم إخلاء خان الأحمر، والمبنى في وادي قدوم لم يتم إخلاؤه، واليوم أيضا شهدنا عمليّتين مؤلمتين".

و بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ران كوخاف في تصريح صحفي: "تعتبر العمليات الفردية تحديًا أمنيًا واستخباراتيًا معقدا للغاية، لأنه من الصعب جدًا الدخول في ذهن الشخص الذي سينفذ هجومًا لمعرفة نواياه، لا يوجد حل لهذا".

و أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مقتل جندي اثر اصابته في عملية طعن على حاجز شعفاط.