رســـالة مؤثرة من الشيخ خضر عدنان من داخل المعتقل.. فماذا قال لنجله عبد الرحمن؟

نشرت مهجة القدس اليوم الأثنين 13/2/2023 ، رسالة مؤثرة للأسير الشيخ خضر عدنان المعتقل منذ 9 ايام ومضرب عن الطعام منذ اليوم الأول ، ويتواجد حاليًا في العزل الانفرادي بقسم (3) العزل في ظروف قاسية من البرد وعدم توافر أغطية تقيه شدة الطقس وبرودته.

ونقل عبر رسالته: "أوجه شكري ومحبتي لكل إخوتي الأسرى وذويهم وكل من حضر إلى البيت من الأهل والجيران والأحباب، ثقوا بمعية الله وثقوا بنصر الله، وأكرر نحن لا نقابل أعداء الله بالمنطق فليحشدوا حشدهم وليمكروا مكرهم وليحضروا كل الفيديوهات عن كلامي بالضفة فسيذهب الله مكرهم وحقدهم، قال تعالى: "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا"، وقال تعالى: "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ"، وقال سبحانه: "وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ"، دعواتكم من الأعماق بنصر مؤزر من عند الله تعالى".

ووجه الشيخ خضر عدنان رسالة مؤثرة لابنه عبد الرحمن، أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، قائلًا فيها: "قبلاتي لعبد الرحمن الذي قال بصوت فخور، معبرًا عن إخوته وأهله، مع السلامة يابا، رفعتم رأسي يوم أرادوا إدخالي الجيب عاليًا لأرفع همة شعب لم يطأطئ الهامة يومًا، وبعثت بقبلة فيها الحب لأهلي وناسي وشعبي وإننا بإذن الله على العهد، عهد الصادقين".