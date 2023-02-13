كم سعر الدولار في مصر؟ تشهد أسعار العملة الوطنية في مصر "الجنيه المصري" تقلباً كبيراً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، كاليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والشيكل الإسرائيلي، والريال السعودي، والدينار الكويتي والدرهم الاماراتي، إذ يسأل فئات عدة محرك البحث عن سعر الجنيه المصري أمام تلك العملات لاسيما وأنه يفقد في هذه الفترة نسبة كبيرة من قيمته، حيث بلغ سعر الدولار في مصر نحو 31 جنيهاً مصرياً، وهو سعر لم تشهده العملة المصرية في التاريخ.

كم سعر اليورو في مصر؟

كم سعر اليورو في مصر؟ تبحث عدة فئات عن سعر اليورو الأوروبي في مصر مقابل الجنيه المصري، وهو ما دفع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث وفق شاشات التداول المحلية في مصر، إن سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بلغ اليوم الاثنين 13 فبراير 2023، إلى 32.56 جنيها، أما سعر الدولار الأسترالي فقد بلغ اليوم نحو 21.10 جنيهات.

كم سعر الريال السعودي في مصر اليوم؟

كم سعر الريال السعودي في مصر اليوم؟ السعوديون الذين يأتون إلى مصر من أجل التجارة أو السياحة يسألون عن سعر الريال مقابل الجنيه المصري الي سجل اليوم الاثنين 13 فبراير 2023، 8.12جنيها، في حين سجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.30 جنيهاً.

كم سعر الدينار الكويتي في مصر؟

كم سعر الدينار الكويتي في مصر؟ في حين بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصر اليوم الاثنين 13 فبراير 2023، نحو 99.91 جنيها مصرياً، بينما بلغ سعر الريال العُماني في مصر اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2023، 79.37 جنيهاً مصرياً.

كم سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري؟

كم سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري؟ كما إن القطريين يبحثون عن سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري لليوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023، حيث بلغ سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى 8.37 جنيها مصريا، بينما وصل سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري، إلى 6.37 جنيها مصريا.