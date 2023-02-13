موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، تنطلق بطولة دوري أبطال أوروبا من جديد، بعد أن توقفت نحو شهرين، حيث تستهل المسابقة الأوروبية عودتها بمباراة من العيار الثقيل بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، في دور الـ 16 من دوري الأبطال، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القدس، من يوم غد الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 على ملعب بارك دي براس أو ما يطلق عليه حديقة الأمراء.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بدوري الأبطال

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بدوري الأبطال، من المقرر أن يُطلق حكم مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان صافرة مباراة الذهب بين الناديين في تمام الساعة العاشرة من يوم غد الثلاثاء، حيث يتجهز عشاق كرة القدم لمشاهدة هذه المباراة على أحر من الجمر، كونها تُلعب بين اثنين من أقوى وألمع الفرق الأوروبية، لذا ستكون الأنظار شاخصة على ملعب حديقة الأمراء، لذا يضيف لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بدوري الأبطال، حيث تتكفل بنقل المباراة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية.

تدريبات في القلعة الباريسية 🎥

pic.twitter.com/0F7G10jv0B — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 12, 2023

من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء

من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء، يُعلق على المباراة المعلق الشهير حسن العيدروس، وفي التفاصيل فإن ناديي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لا يمرا بأفضل النتائج على المستوى المحلي، فتعرض مؤخرا نادي باريس سان جيرمان لهزيمتين على التوالي في الدوري والكأس، بينما يتعرض نادي بايرن ميونخ لتذبذب في النتائج لا على الرغم من الفوز في المباراة الأخيرة له محليا، خاصة بعد مشكلة حارسه وقائد الفريق مانويل نوير الذي يطالب بإقالة مدرب حراس المرمى.

"جووووووول!" 🤩⚽



كينجسلي كومان في دور المعلق على هدف الفوز ضد باريس سان جيرمان في نهائي #دوري_الأبطال نسخة 2020! 🔴#ميا_سان_ميا #البايرن pic.twitter.com/4LQFPSxAHn — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) February 12, 2023

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء الموافق 14 فبراير/ شباط 2023، بملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق الباريسي.