بالصور شهيد وخمس إصابات بينها خطيرة خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل بمدينة نابلس

استشهد شاب وأصيب 5 آخرون بجراح بينها خطيرة، اليوم الاثنين 13/2/2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمدينة نابلس بالضفة المحتلة، التي حاصرت أحد المنازل.

وأفاد الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب أمير بسطامي بعد محاولة إنعاشه من قبل طواقم الإسعاف والطواقم الطبية بمستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدينة نابلس شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم للمدينة، ومحاصرتها لأحد المنازل، حيث تركزت الاشتباكات بالقرب من المنزل المذكور.

وسمعت أصوات إطلاق النار والاشتباكات في كامل مدينة نابلس بالإضافة لبعض الانفجارات الناتجة عن إطلاق قوات الاحتلال لصواريخ محمولة على الكتف باتجاه المبنى المحاصر.

وفي ذات الإطار، وصلت تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال لمدينة نابلس في ظل استمرار الاشتباكات مع المقاومين.

وتجدد إطلاق النار بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس وبالبلدة القديمة فيها.

وبعد الفجر انسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اشتباكات ضارية مع المقاومين في مدينة نابلس، حيث اعتقلت بعض الشبان من المدينة.





