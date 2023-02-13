بالصور طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة بقطاع غزة والأخيرة ترد القصف بالقصف

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:01 ص
13 فبراير 2023
قصف طائرات الاحتلال لمواقع المقاومة فجر اليوم
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استهدفت طائرات االاحتلال الحربية الصهيونية، فجر اليوم الاثنين ١٣-٢-٢٠٢٣، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في عدة مناطق من قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت موقع "البيدر" غرب مدينة غزة بأكثر من عشرة صواريخ.

في ذات السياق، استهدف الطيران الحربي الصهيوني موقع " كتيبة ١٣" للمقاومة في مخيم المغازي وسط القطاع.

ولفت مراسلنا، إلى أنه حلق الطيران الحربي للاحتلال بشكل مكثف في أجواء القطاع بعد شن الغارات على الأهداف المذكورة.

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تفعيل إنذار في مستوطنة سديروت وفي المنطقة المحيطة بغزة والتفاصيل قيد التحقيق.

وكانت قد دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات ومستوطنات في غلاف غزة وهي: سديروت وايبيم ونير عام، حيث زعم الإعلام العبري إطلاق عدد من الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

 

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