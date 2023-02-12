الدفاع المدني بغزة: الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة ينذر بكوارث حقيقية

لا زالت حالات الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة في قطاع غزة خلال المنخفضات الجوية في فصل الشتاء تحصد مزيداً من الأرواح في القطاع، الذي يعاني أصلا من تبعات الحصار المفروض عليه منذ عدة سنوات، و انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خلال ساعات النهار و الليل، في ظل تدني درجات الحرارة بشكل كبير.

فقد سجلت الجهات المختصة في قطاع غزة خلال الأيام الماضية عدداً من حالات الاختناق في حوادث منفصلة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة داخل المنازل، و خصوصاً الفحم و الغاز، و قد أدت تلك الحوادث لوفاة مواطنين، أحدهما طفل و إصابة عدد آخر بحالات اختناق، منهم ما زال يرقد في العناية المشددة بالمستشفيات.

ففي احدى الحوادث، توفي فتى 13 عاماً و أصيب 5 من افراد عائلته اثر اختناقهم بالغاز داخل منزلهم شمال قطاع غزة.

و في حادثة أخرى، لقي مواطن 31 عاماً مصرعه، و أصيبت زوجته بسبب تعرضهما للاختناق خلال استخدامهما مدفأة فحم داخل منزلهما في حي الدرج وسط قطاع غزة.

الناطق باسم مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل أكد بدوره بأن طواقم الدفاع المدني تقوم يومياً بمهمات تسببها الاستخدامات الخاطئة لوسائل التدفئة خلال فصل الشتاء، و انخفاض درجات الحرارة.

و قال بصل في تصريح له تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": " نحن في مديرية الدفاع المدني نقوم بإرسال التوجيهات و الارشادات للمواطنين بشكل دوري، للتعامل مع وسائل التدفئة في ظل المنخفضات، لكن في كل موسم نلاحظ سقوط ضحايا نتيجة عدم الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل".

و أوضح أنه من خلال التقارير و التحقيقات وجد ان جزء من المهمات التي يقوم بها الدفاع المدني تكون ناتجة عن اهمال من قبل بعض المواطنين، كتسريب في امدادات الغاز، أو اشعال مواقد الفحم في أماكن مغلقة.

و أشار الى الحادثة التي توفي فيها طفل قائلاً: "ما حدث تفريغ للغاز في احد المنازل التي توفي فيها طفل و أصيب عدد من العائلة لا زالوا في المستشفى".

و أوضح يقول: "التحقيقات في احد الحوادث اثبتت تسرب 12 كيلو من الغاز في المنزل، حيث لم يستطع أصحاب المنزل ان يطلبوا النجدة بسبب الاختناق و توفي فيها طفل ، و لا زال الاب و الام بحالة خطيرة في المستشفى نتيجة استنشاق الكثير من الغاز".

و لفت الى أنه في ظل الواقع في قطاع غزة، و تدني درجات الحرارة، فانه اذا لم يتم استخدام المدافئ بطريقة صحيحة فإننا امام كوارث أخرى في البيوت.

و دعا بصل لعدم احكام اغلاق النوافذ و الأبواب أثناء استخدام مدافئ الغاز و الفحم، لافتاً الى أن الفحم من أكثر المواد المشتعلة خطورة، نتيجة المواد السامة التي يسببها اشتعاله، و يسبب حالات وفاة في البيوت المغلقة اثناء المنخفضات.

و حذر الناطق باسم الدفاع المدني من ادخال الفحم الى الغرف لأنه سام و قاتل، و إن كان لا بد من اشعاله، فيجب أن يكون منفذ في المكان لخروج الدخان.

كما دعا لتركيب انابيب الغاز بطريقة صحيحة في المنازل، و التأكد مما اذا كان هناك تسريب للغاز من خلال المنظم الموجود بالأنبوبة، و اغلاق المرابط بشكل محكم، و صيانة الأجهزة و استدراك أي خلل موجد في المنزل خلال الشتاء.