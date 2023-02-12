الإصابة تحرم ليفربول من لاعبه "ألكانتارا" أمام ريال مدريد

قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، اليوم الأحد12/2/2023م،أن تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، يعاني من إصابة في الفخذ، ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ألكانتارا سينضم بذلك إلى قائمة طويلة من الإصابات في ليفربول، تشمل "فيرجيل فان دايك ولويس دياز وديوجو جوتا وإبراهيما كوناتي وروبرتو فيرمينو وآرثر ميلو وكالفين رامزي".

وأوضحت أن ألكانتارا سيغيب عن مباريات ليفربول ضد إيفرتون ونيوكاسل وموقعة الذهاب ضد ريال مدريد، وكريستال بالاس، بالإضافة إلى وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وبورنموث.

وبينت أن اللاعب الإسباني قد يلحق بمباراة ليفربول ضد ريال مدريد يوم 15 مارس/آذار على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب ثمن النهائي من دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون، الإثنين المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، برصيد 29 نقطة.