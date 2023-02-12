محدث بالفيديو والصور شهيــــد وإصابتان خطرتان خــلال اقتحـــام قوات الاحتلال لمخيم جنين

استشهد شاب وأصيب 2 آخران برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأحد 12/2/2023، مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة من كتيبة جنين مع قوات الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفل قصي رضوان واكد (14 عاماً)، متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في جنين.

جاء ذلك في أعقاب اكتشاف قوات خاصة صهيونية من قبل مقاومين في حي الجابريات بمخيم جنين.

وفي وقتٍ سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 3 إصابات خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، حيث وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وفي الإطار، قالت مصادر محلية:" ان قوات خاصة "اسرائيلية" اقتحمت منزل الأسير زكريا الزبيدي في حي الجابريات واعتقلت شقيقه جبريل الزبيدي".

وكانت مصادر محلية قالت:" إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة".

واعلنت كتيبة جنين ان قواتها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال في مخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتخوض اشتباكات عنيفة وتحقق إصابات مباشرة.







