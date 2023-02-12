ما طريقة عمل الفتوش السوري في رمضان 2023؟ لكل بلد عاداه وأساليبه في صناعة الأطعمة ومكوناتها، خاصة الأكلات التي تتعلق بشهر رمضان المبارك، إذ تبقى تلك الأكلات بمثابة أذواق للكثيرين، إذ إن هناك أناساً تقبل طعاماً معيناً ولا تقبل آخر وهكذا، ومن هذه الأطعمة التي لا يختلف عليها اثنان من حيث طعمها الشهي، هو الفتوش السوري، الذي يشتر على موائد المواطنين في سوريا بل في الوطن العربي، كونه خفيف على المعدة، إلى جانب أنه يحتوي على عدة أصناف أخرى من الخضروات المفيدة لسجن الانسان.

ما هي مكونات الفتوش السوري؟

ما هي مكونات الفتوش السوري؟ الفتوش السعوي يعد أحد أشهر أطباق السلطات على مستوى سوريا، لكن تجربته انتقلت في السنوات الأخيرة إلى بعض الدول العربية، لكنّ يبقى أنه صناعة سورية خالصة، ولصناعته رونق خاص يتفنن به السوريون، ومن هذا المنطلق قرر فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر طريقة ومكونات الفتوش السوري، حتى تتمكن أي أسرة من صناعته في أي وقت تريد خاصة في شهر رمضان المبارك 2023، ليكون حاضرا على كل الموائد الفلسطينية والعربية، إذ إن مكونات الفتوش السوري، خس، وبندورة، وفجل، وثوم، وليمون، وزيت زيتون، ونعناع، وبصل، وبقدونس، ووضع ملعقة دبس رمّان، وملعقة صغيرة خل تفاح.

الفتوش السوري على الطريقة الأصلية pic.twitter.com/9VC9kJgpR6 — layalina (@layalina) December 13, 2022

طريقة وخطوات عمل الفتوش السوري

طريقة وخطوات عمل الفتوش السوري، وعن طريقة عمل الفتوش السوري، عليك أن تحضري وعاء ثم اخلطي الخس مع البندورة والبصل والبقلة والبقدونس والخيار والفجل، وبعد ذلك أقدمي على تقليب الخضروات معاً ثم تبلي المكونات السابقة، بدبس الرمان والخل والملح والنعناع والزيت، ثم أقدمي تقليب كل المكونات معاً من أجل أن تعديه ويكون جاهزاً للأكل بعد ذلك سواء في وجبة منفردة أو ضمن سفرة مليئة بالأطعمة المختلفة.

خطوات عمل الفتوش السوري

خطوات عمل الفتوش السوري، في الفقرة السابقة، نشرنا لكم خطوات صناعة الفتوش السوري، خطوة بخطوة، كما إننا في هذه المقالة سنرفق لكم أيضا طريقة عمل وتحضير الفتوش السوري بالفيديو، لتتمكن سيدات البيوت من صناعة الفتوش السوري بطعم شهي، وكما تشتهيه العائلات، خاصة أن رمضان بات على الأبواب، حيث بقي ما يقارب من شهر إلى حلول شهر رمضان المبارك 2023-1444 هـ.