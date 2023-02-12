مختص مالي يُجيب لـ "فلسطين اليوم".. هل علينا شراء أم بيع الدولار الآن؟

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" ارتفاعاً صعودي منذ عدة أيام، بعد أن سجل انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر يناير 2023 ، حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى مستويات 3.53 شيكلاً عبر شاشات التداول المحلية، فإلى أين يتجه خلال الأشهر المقبلة، فهي يصل مستويات الـ 4 شواكل؟

ومن المتوقع وفق المختص في الشأن المالي والاقتصادي د. مازن العجلة، أن يسير الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، وكذلك تصريحات مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي بأنهم مستمرون في رفع الفائدة على العملة الخضراء إلى نهائية عام 2023.

وأشار د. العجلة في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن سعر الدولار الأمريكي سيواصل الصعود إلى أن تظهر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل، متوقعاً أن تُظهر البيانات انخفاضاً على التضخم الأمريكي وهو ما سيعمل على استمرار نشوة الدولار.

ويرى، أن اتجاه الدولار يسير نحو مزيد من الارتفاع، وهو أكده البنك الفيدرالي الأمريكي بعدما قال إنه لن يتوقف عن رفع سعر الفائدة على الدولار طول عام 2023، مضيفا: "طالما أن سياسة الفيدرالي الأمريكي واضحة، فإن الدولار سيشهد مزيداً من الصعود في الأشهر الفترة المقبلة".

وتوقع المختص في الشأن المالي والاقتصادي، أنّ يصل سعر الدولار الأمريكي إلى مستويات 3.60 شيكلاً خلال الأيام المقبلة، ومستويات 3.70 شيكلاً قبل نهاية العام، لكنّ من غير المرجّح أن يصل إلى 4 شواكل حتى نهاية 2023.

ووجه نصيحة للمواطنين والفئات المعنية باستثمار فرص شراء الدولار عند انخفاض سعره مقابل الشيكل، وأن يقوموا بعمليات البيع عند ارتفاعه وثباته على سعر صعودي، لأنه قد يعود للانخفاض من جديد.